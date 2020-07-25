Советник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких дней

"Ну, сколько в лесу может быть человек? Еще день, еще два".

Советник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких дней
Фото: Україна 24

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол уверен, что задержание "полтавского террориста" Романа Скрипника - вопрос нескольких дней.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Вся информация об этом человеке есть, всех родственников знают. В принципе правоохранительные органы окружили, все контролируется тепловизорами. Никуда он не денется. Ну, сколько в лесу может быть человек? Каждый участок поделен на квадраты, и каждое подразделение имеет свои квадраты. Сейчас лето, зелень вокруг в лесах - не так очищают те леса, как было когда-то. Спрятаться в лесу, в принципе, просто. Но это вопрос времени. Ну, сколько там - еще день, еще два", - сказал он.

Апостол уверен, что Скрипник выйдет сам, если только не покончит жизнь самоубийством.

"Если человек такое совершает, вытянув чеку, создает угрозу окружающим ... Нормальный человек должен понимать: никуда ты не денешься", - сказал советник главы МВД.

"Живым или мертвым он попадется", - считает Апостол.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве человек с гранатой украл автомобиль, а потом захватил в заложники полицейского. Сначала он захватил в заложники работника уголовного розыска, но потом согласился обменять его на полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился в предоставленном, в соответствии с его требованиями, транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.

Около 16 часов того же дня появилась информация, что Скрипник отпустил полковника Шияна, бросил авто посреди дороги и сбежал в лесосмугу. С тех пор его ищут вблизи села Великий Байрак.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что преступником является ранее неоднократно судимый Роман Скрипник. Он взял заложника, чтобы требовать остаться безнаказанным за кражу автомобиля.



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