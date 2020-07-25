Советник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких дней

"Ну, сколько в лесу может быть человек? Еще день, еще два".

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол уверен, что задержание "полтавского террориста" Романа Скрипника - вопрос нескольких дней.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Вся информация об этом человеке есть, всех родственников знают. В принципе правоохранительные органы окружили, все контролируется тепловизорами. Никуда он не денется. Ну, сколько в лесу может быть человек? Каждый участок поделен на квадраты, и каждое подразделение имеет свои квадраты. Сейчас лето, зелень вокруг в лесах - не так очищают те леса, как было когда-то. Спрятаться в лесу, в принципе, просто. Но это вопрос времени. Ну, сколько там - еще день, еще два", - сказал он.

Апостол уверен, что Скрипник выйдет сам, если только не покончит жизнь самоубийством.

"Если человек такое совершает, вытянув чеку, создает угрозу окружающим ... Нормальный человек должен понимать: никуда ты не денешься", - сказал советник главы МВД .

"Живым или мертвым он попадется", - считает Апостол.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве человек с гранатой украл автомобиль, а потом захватил в заложники полицейского. Сначала он захватил в заложники работника уголовного розыска, но потом согласился обменять его на полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился в предоставленном, в соответствии с его требованиями, транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.

Около 16 часов того же дня появилась информация, что Скрипник отпустил полковника Шияна, бросил авто посреди дороги и сбежал в лесосмугу. С тех пор его ищут вблизи села Великий Байрак.