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2020-07-25
Вице-премьер Резников женился в пункте пропуска "Каланчак"
Брак зарегистрировали в новом ЦПАУ на админгранице в Крымом.
Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сегодня женился. Его женой стала ведущая программы "Ранок у великому місті" на ICTV Юлия Зорий.
Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Брак зарегистрировали в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью.
Напомним, что Алексею Резникову 54 года.
На сегодня он является ключевым переговорщиком от Украины в Минске, где собирается Трехсторонняя контактная группа по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.
С марта 2020 года он является членом Кабинета министров Украины.