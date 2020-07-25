Вице-премьер Резников женился в пункте пропуска "Каланчак"

Брак зарегистрировали в новом ЦПАУ на админгранице в Крымом.

Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сегодня женился. Его женой стала ведущая программы "Ранок у великому місті" на ICTV Юлия Зорий.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Брак зарегистрировали в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью.

Напомним, что Алексею Резникову 54 года.

На сегодня он является ключевым переговорщиком от Украины в Минске, где собирается Трехсторонняя контактная группа по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.

С марта 2020 года он является членом Кабинета министров Украины.

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