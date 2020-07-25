Эскадра НАТО из пяти кораблей зашла в Одессу

Корабли входят в состав участников учений "Си Бриз".

Утром 25 июля в Одессу зашла эскадра НАТО, которая состоит из пяти кораблей. Это фрегати Alvaro De Bazan (Испания), Regina Maria (Румыния), Yildirim (Турция), а также корветы Contraamiral Eusta?iu Sebastian (Румыния) и "Бодри" (Болгария).

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua Фрегат Alvaro De Bazan

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua Фрегат Yildirim

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua Фрегат Regina Maria

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО SNMG2 в нынешнем году входят в состав участников украинско-американских учений "Си Бриз" - 2020".

Они будут в Одессе до 28 июля, уточняет одесское издание "Думская".