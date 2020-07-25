Эскадра НАТО из пяти кораблей зашла в Одессу

Корабли входят в состав участников учений "Си Бриз".

Утром 25 июля в Одессу зашла эскадра НАТО, которая состоит из пяти кораблей. Это фрегати Alvaro De Bazan (Испания), Regina Maria (Румыния), Yildirim (Турция), а также корветы Contraamiral Eusta?iu Sebastian (Румыния) и "Бодри" (Болгария).

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Фрегат Alvaro De Bazan
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фрегат Alvaro De Bazan
Фрегат Yildirim
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фрегат Yildirim
Фрегат Regina Maria
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фрегат Regina Maria

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО SNMG2 в нынешнем году входят в состав участников украинско-американских учений "Си Бриз" - 2020".

Они будут в Одессе до 28 июля, уточняет одесское издание "Думская".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана ЧерновецкогоИспанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТОРада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО
Україні варто сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, - голова представництва НАТОУкраїні варто сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, - голова представництва НАТО
Кораблі НАТО зайдуть у порт ОдесиКораблі НАТО зайдуть у порт Одеси
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Шмыгаль заявил о развитии критической ситуации из-за непогоды в пяти областях УкраиныШмыгаль заявил о развитии критической ситуации из-за непогоды в пяти областях Украины
Украина продолжит курс на членство в НАТО, - вице-премьерУкраина продолжит курс на членство в НАТО, - вице-премьер
Кулеба рассказал, какими усилиями Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТОКулеба рассказал, какими усилиями Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО
Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТОУкраина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО
Кабмин готов поделиться с губернаторами влиянием на назначения и увольнения глав РГАКабмин готов поделиться с губернаторами влиянием на назначения и увольнения глав РГА
Последние новости
Подгружаем последние новости