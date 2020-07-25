Болсонару заявил, что излечился от коронавируса

Болезнь у него обнаружили в начале июля.

Жаир Болсонару
Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что излечился от коронавирусной болезни, которую у него обнаружили в начале июля.

Соответствующее сообщение со своей фотографией бразильский лидер опубликовал на своей странице в Facebook.

"RT-ПЦР-тест на коронавирус: негативный", - написал он.

На прошлой неделе Болсонару сдал третий с начала болезни тест, который, как и предыдущие два, показал положительный результат.

Напомним, что ранее Болсонару отказался от использования маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.

Во время своей кампании восстановления экономики он называл коронавирус "небольшим гриппом". Сейчас Бразилия занимает второе место среди всех стран по количеству заболевших.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана ЧерновецкогоИспанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого
Блок рекламы


Похожие новости
Луцкий террорист заявил, что у него нет сообщников: "Это все выдумки спецслужб"Луцкий террорист заявил, что у него нет сообщников: "Это все выдумки спецслужб"
Мэр Славянска заявил, что подхватил ковидМэр Славянска заявил, что подхватил ковид
Денисова заявила о бесчеловечном обращении с крымскими татарами в роSSийских СИЗОДенисова заявила о бесчеловечном обращении с крымскими татарами в роSSийских СИЗО
Старший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры КиеваСтарший сын Виталия Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева
Партія "Голос" заявила про перехід в опозиціюПартія "Голос" заявила про перехід в опозицію
Головна редакторка сайту "Чесно" заявила про погрозиГоловна редакторка сайту "Чесно" заявила про погрози
ВООЗ заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гірше і гірше"ВООЗ заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гірше і гірше"
От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю УкраиныГлава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины
Офис президента сообщил о выздоровлении Зеленской от коронавирусаОфис президента сообщил о выздоровлении Зеленской от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости