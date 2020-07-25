Болсонару заявил, что излечился от коронавируса

Болезнь у него обнаружили в начале июля.

Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что излечился от коронавирусной болезни, которую у него обнаружили в начале июля.

Соответствующее сообщение со своей фотографией бразильский лидер опубликовал на своей странице в Facebook.

"RT-ПЦР-тест на коронавирус: негативный", - написал он.

На прошлой неделе Болсонару сдал третий с начала болезни тест, который, как и предыдущие два, показал положительный результат.

Напомним, что ранее Болсонару отказался от использования маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.