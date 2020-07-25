Болсонару заявил, что излечился от коронавируса
Болезнь у него обнаружили в начале июля.
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что излечился от коронавирусной болезни, которую у него обнаружили в начале июля.
Соответствующее сообщение со своей фотографией бразильский лидер опубликовал на своей странице в Facebook.
"RT-ПЦР-тест на коронавирус: негативный", - написал он.
На прошлой неделе Болсонару сдал третий с начала болезни тест, который, как и предыдущие два, показал положительный результат.
Напомним, что ранее Болсонару отказался от использования маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.
Во время своей кампании восстановления экономики он называл коронавирус "небольшим гриппом". Сейчас Бразилия занимает второе место среди всех стран по количеству заболевших.