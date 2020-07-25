Зарплаты полицейских озвучили в МВД

В пресс-службе Национальной полиции Украины обнародовали любопытную информацию. Теперь украинцы знают, сколько денег ежемесячно получают люди, которые оберегают порядок и покой целого государства.

Патрульные полицейские, согласно данным пресс-службы, получают в месяц за свою службу по 12 тысяч гривен. А вот оклад киберполицейских в Украине весьма внушительный – около 45 тысяч гривен. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Причина столь высоких окладов специалистов киберполиции проста – нехватка квалифицированных кадров, которые бы согласились работать за 15 тысяч гривен.

«У нас постоянно идет процесс реформирования киберполиции. Несколько лет назад мы повысили зарплату и сделали так, что у нас там зарплата одна из самых высоких в полиции - 40-45 тыс. грн - именно потому, что киберспециалисты по кибербезопасности... нам сложно было вообще найти людей на зарплату 15 тыс. грн. Потому что системные администраторы в обычных небольших компаниях зарабатывают минимум 20-25 тыс. грн, а серьезные специалисты получают 2-3 тыс. долларов США , наверное, даже больше. Поэтому сейчас у нас в киберполиции специальное подразделение, где получают большие относительно других зарплаты, именно для того, чтобы защищать интересы граждан и государства в киберпространстве», - рассказал заместитель Арсена Авакова.