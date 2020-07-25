Суд закрыл производство по декларации Зеленского из-за его неприкосновенности

Печерский райсуд ссылается на практику ЕСПЧ.

Суд закрыл производство по декларации Зеленского из-за его неприкосновенности
Фото: president.gov.ua

Печерский районный суд Киева постановил закрыть админпроизводство в отношении президента Владимира Зеленского относительно непредоставления им уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Производство было открыто 7 июля главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Производство по делу об административном правонарушении ... закрыть на основании п.1 ч.1 ст. 247 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу №757 / 28800/20-п, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

В документе указано, что Зеленский не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Должность президента подпадает под действие закона "О предотвращении коррупции», однако на время исполнения полномочий, согласно Конституции, он пользуется правом неприкосновенности, то есть против него нельзя возбуждать уголовное дело.

Суд ссылается на судебную практику Европейского суда по правам человека, согласно которому лицу, привлекаемому к административной ответственности, предъявляют "уголовное обвинение" в его автономном понимании ЕСПЧ, которое должно толковаться по критериям учета квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сути и характера, строгости потенциального наказания.

"При указанных обстоятельствах, учитывая стандарты, которые устанавливает Конвенция для уголовного производства, на производство по делам об административных правонарушениях суд приходит к выводу, что при составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 172-6 КУоАП имеет место выдвижение "уголовного обвинения". Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции Украины ..., указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении ..., и он не может быть привлечен к административной ответственности ", - говорится в постановлении.

Напомним, что в июле Зеленский признался в нарушении законодательства и заявил, что "готов нести ответственность". Глава государства заявил Национальному агентству по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением информации о существенных изменениях в имущественном состоянии. Однако эти изменения касались облигаций внутреннего государственного займа на сумму 5,1млн гривен.

Также сообщалось, что НАПК составило и вручило президенту Украины два протокола в связи с административными нарушениями.

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