Оппоненту Лукашенко выдвинули новое обвинение

Генеральная прокуратура Беларуси выдвинула новое обвинение Виктору Бабарико, который считался конкурентом Александра Лукашенко в президентской гонке: его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на tut.by.

"Обвинение Виктору Бабарико переквалифицировано с ч. 2 ст. 431 (дача взятки) на ч. 3 ст. 430 (получение взятки)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в новом обвинении "конкретизированы отдельные обстоятельства инкриминируемых преступлений".

Таким образом, теперь Бабарико обвиняют в получении взятки, уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что бывшему банкиру Виктору Бабарико отказали в регистрации на выборах президента Беларуси - это объяснили несоответствиями в декларации о доходах, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании.

Напомним, в июне 2020

Бабарико был задержан в рамках дела о неуплате налогов Белгазпромбанком, который он возглавлял в течение 20 лет. Он уволился в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании. Дело о неуплате налогов открыли после того, как он заявил о намерении выдвигаться в президенты.

Выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года. Претендентами на пост президента, кроме Лукашенко и Бабарико, были заявлены председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень, депутат Палаты представителей прошлого созыва Анна Канопацкая, сопредседатель ОО "Говори правду" Андрей Дмитриев и переводчица Светлана Тихановская - жена Сергея Тихановского, которому ЦИК отказала в регистрации.