Римско-католическая церковь пожаловалась на "антикатолический вандализм" в США

"Нападения являются признаком общества, нуждающегося в исцелении".

Римско-католическая церковь пожаловалась на "антикатолический вандализм" в США
Місія святого Гавриїла після пожежі
Фото: www.vaticannews.va

В США растет вандализм, направленный на символы и места, связанные с католической верой, в связи с чем епископская конференция выступила со специальным заявлением, подписанным двумя архиепископами: президентом Комитета по религиозной свободе Томасом Венски и президентом Комитета по внутреннему правосудию и человеческому развитию Полом Кокли. Об этом говорится на сайте "Vatican News".

"Как в случае действий отдельных лиц, страдающих и взывающих о помощи, так и в случае действий, продиктованных ненавистью и совершенных с целью запугивания, подобные нападения являются признаком общества, нуждающегося в исцелении", - утверждают епископы, отмечая, что им непонятны причины этих преступлений.

Прелаты отмечают, что США переживают момент "культурного конфликта", и обращаются ко всем американцам с призывом: "Давайте созерцать, а не разрушать образы, выражающие любовь Бога. Следуя примеру Господа, ответим на смятение пониманием, а на ненависть любовью".

В последние недели акты вандализма произошли в разных регионах страны. В июне в Сан-Франциско на фоне антирасистских протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, снесли статую святого Хуниперо Серры.

В штате Индиана в начале июля была обезглавлена статуя Пресвятой Девы Марии, а в приходе Святой Бернадетт в Рокфорде, штат Иллинойс, с помощью молотка уничтожено распятие.

18 июля в Блумингбурзи, штат Нью-Йорк, в церкви Успения Пресвятой Богородицы сбросили памятник, посвященный нерожденным детям.

В середине июля была осквернена также статуя Иисуса Христа на лыжном курорте в Монстани. Кроме того, был совершен поджог церкви "Миссия Святого Гавриила" в Лос-Анджелесе: это один из старейших храмов, основанный в 1771 году святым Хуниперо Серра.

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