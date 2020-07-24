ЦИК изменила процедуру определения адреса избирателя

В заявлении необходимо будет указать адрес, по которому избиратель фактически проживает.

ЦИК изменила процедуру определения адреса избирателя
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия изменила процедуры определения органом ведения Государственного реестра избирателей избирательного адреса.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В связи с вступлением в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства", которым внесены изменения, в частности, в Закон "О Государственном реестре избирателей", ЦИК внесла изменения в некоторые свои постановления, а именно:

- от 18 мая 2020 года №88 "О Порядке рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей";

- от 2 июня 2020 года №96 "О формах заявлений и сообщений о включении избирателя в Государственный реестр избирателей, заявлений о внесении изменений в персональные данные избирателя в Государственном реестре избирателей";

- от 11 июня 2020 года №103 "О Порядке определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства".

В указанных актах, в частности, исключено требование документального подтверждения фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо лишь указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Напомним, что ранее ЦИК запустила сервис для изменения избирательного адреса онлайн.

ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту жительства, а не регистрации. Новый порядок направлен на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других избирателей, которые вынуждены проживать по месту регистрации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана ЧерновецкогоИспанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого
Блок рекламы


Похожие новости
Рада изменила Таможенный тарифРада изменила Таможенный тариф
Депутаты обжаловали в КСУ особую процедуру, по которой приняли "антиколомойский закон"Депутаты обжаловали в КСУ особую процедуру, по которой приняли "антиколомойский закон"
В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадицииВ Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции
Рада ввела особую процедуру принятия "антиколомойского" законаРада ввела особую процедуру принятия "антиколомойского" закона
После увольнения куратора "Л/ДНР" Суркова политика РФ в отношении Украины не изменилась, - ПристайкоПосле увольнения куратора "Л/ДНР" Суркова политика РФ в отношении Украины не изменилась, - Пристайко
В "Слуге народа" работают над концепцией императивного мандата и отзыва мажоритарщиков избирателямиВ "Слуге народа" работают над концепцией императивного мандата и отзыва мажоритарщиков избирателями
Командование ООС обнародовало процедуру разведения силКомандование ООС обнародовало процедуру разведения сил
Международная ассоциация воздушного транспорта официально изменила написание Kiev на Kyiv
Стефанчук: ВР рассмотрит процедуру импичмента президента на следующей неделеСтефанчук: ВР рассмотрит процедуру импичмента президента на следующей неделе
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Последние новости
Подгружаем последние новости