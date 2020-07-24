ЦИК изменила процедуру определения адреса избирателя

В заявлении необходимо будет указать адрес, по которому избиратель фактически проживает.

Центральная избирательная комиссия изменила процедуры определения органом ведения Государственного реестра избирателей избирательного адреса.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В связи с вступлением в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства", которым внесены изменения, в частности, в Закон "О Государственном реестре избирателей", ЦИК внесла изменения в некоторые свои постановления, а именно:

- от 18 мая 2020 года №88 "О Порядке рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей";

- от 2 июня 2020 года №96 "О формах заявлений и сообщений о включении избирателя в Государственный реестр избирателей, заявлений о внесении изменений в персональные данные избирателя в Государственном реестре избирателей";

- от 11 июня 2020 года №103 "О Порядке определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства".

В указанных актах, в частности, исключено требование документального подтверждения фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо лишь указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Напомним, что ранее ЦИК запустила сервис для изменения избирательного адреса онлайн.

ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту жительства, а не регистрации. Новый порядок направлен на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других избирателей, которые вынуждены проживать по месту регистрации.