Киевские власти утвердили дополнительные льготы для семей погибших участников АТО

Киевские власти утвердили дополнительные льготы для семей погибших участников АТО

Депутаты Киевсовета приняли решение о назначении дополнительныых льгот для участники антитеррористической операции на востоке Украины и семьи погибших военнослужащих.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Участники антитеррористической операции на востоке Украины и семьи погибших военнослужащих получат дополнительные льготы. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания.

В частности, этим решением утверждается:

ежемесячная адресная материальная помощь для членов семей погибших, нетрудоспособным родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям, имеющим инвалидность;

предоставление средств на приобретение лекарственных средств для семей погибших;

компенсация за лечение членов семей погибших;

дополнительная льгота по обучению детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования Киева.

Кроме того, упрощается система предоставления дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.

Напомним, в 2019 году за счет городского бюджета получили жилье 110 участников АТО, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, столичные власти активно используют опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности.

Фото: Українські новини


Александр Кравченко, КиевВласть

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