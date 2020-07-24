Киевские власти утвердили дополнительные льготы для семей погибших участников АТО
Депутаты Киевсовета приняли решение о назначении дополнительныых льгот для участники антитеррористической операции на востоке Украины и семьи погибших военнослужащих.
Об этом
Участники антитеррористической операции на востоке Украины и семьи погибших военнослужащих получат дополнительные льготы. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания.
В частности, этим решением утверждается:
ежемесячная адресная материальная помощь для членов семей погибших, нетрудоспособным родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям, имеющим инвалидность;
предоставление средств на приобретение лекарственных средств для семей погибших;
компенсация за лечение членов семей погибших;
дополнительная льгота по обучению детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования Киева.
Кроме того, упрощается система предоставления дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.
Напомним, в 2019 году за счет городского бюджета получили жилье 110 участников АТО, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, столичные власти активно используют опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности.
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