Турчинов: Если Зеленский решит наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона

"Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из ОПЗЖ, и все диванные стратеги".

Турчинов: Если Зеленский решит наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона
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Фото: www.rnbo.gov.ua

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава штаба "Евросолидарности" Александр Турчинов заявил, что если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на оккупированный Россией Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

Об этом Турчинов рассказал в интервью "Цензор.Нет".

"Я отвечал на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если надо, готов ответить еще. Нынешнему президенту ответить на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг примет решение наступать – я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из ОПЗЖ, и все диванные стратеги, в деталях знающие, как надо было воевать и в каком месте лучше десантироваться", - сказал Турчинов.

Он отметил, что оккупация Крыма Россией продолжается, а в правовом плане оккупация полуострова в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020 году.

"Для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений. Численность роSSийских войск в Крыму сейчас не больше, чем было сконцентрировано там в начале 2014 года. Антиукраинская агрессивность крымчан, отравленных роSSийской пропагандой, явно поубавилась, когда они на своей шкуре прочувствовали все прелести "русского мира". Нынешнее состояние украинской армии, ее вооружение, обеспечение и подготовка несопоставимы с тем, что мы имели шесть лет назад. Поэтому все, кто рассказывают, как надо было защищать и освобождать Крым, имеют все возможности продемонстрировать свой героизм в on-line режиме", - сказал Турчинов.

Он напомнил, что в 2014 году роSSийские войска, которые находились в Крыму, прикрывали свою агрессию Харьковским соглашениям, позволявших РоSSии на законных основаниях иметь на полуострове мощную группировку.

"В тех условиях возможное нанесение, к примеру, авиационного удара по базе Черноморского Флота РоSSийской Федерации, в рамках международного права, Кремль трактовал бы как вероломное нападение на РоSSию со всеми вытекающими последствиями. При этом все наши стратегические партнеры отмежевались бы от конфликта, как это было в 2008 году во время роSSийско-грузинской войны, когда после неудачной попытки освободить Цхинвали войска РФ, оккупировав часть Грузии, захватив все грузинские порты и сломав сопротивление подготовленных к войне грузинских войск, подошли к Тбилиси. Тогда мировые политики спрятались за формулу – "виноваты обе стороны".

Может быть, нынешнее руководство нашей страны не в курсе, но после незаконной аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. Теперь ни один военнослужащий роSSийской армии не имеет никакого права пребывать на крымской земле и, в случае наступления украинских войск, Путин не сможет привязаться ни к одному международному документу. Все войска РФ, в том числе и Черноморский флот, находятся сегодня в Крыму в нарушение всех международных норм, украинской Конституции и законодательства", - подчеркнул Турчинов.

"Легитимный Верховный Главнокомандующий, имеющий свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года (когда всего этого не было и приходилось создавать фактически с нуля), – не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождению Крыма", - добавил он.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым весной 2014 года, после того, как в регионе прошел незаконный референдум о "самоопределение". Согласно официальным данным, за вхождение полуострова в состав РоSSии проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%. Из-за захвата Крыма в отношении РФ действуют несколько пакетов санкций Евросоюза и США.

Президент РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали роSSийские военные, которые, по его словам, "обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан".

В июне бывший командующий Вооруженных сил США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре РоSSия может вторгнуться в Херсонскую область, прикрываясь учениями "Кавказ-2020". Он допустил, что РоSSия может захватить дамбу в Херсоне.

В июле в интервью LB.ua Ходжес добавил, что не считает Херсон конечной целью РоSSии. По его мнению, страна-оккупант хочет захватить Одессу: "Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья - от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Черного моря, но и даст возможность полного контроля над северной частью водоема, начиная от Приднестровья и до Азовского моря ".

Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа также допустил наступление РоSSии из Крыма. По его мнению, сигналом к полномасштабной конфронтации РФ будет начало восстановления Северо-Крымского канала.

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