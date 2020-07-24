СБУ подозревает начальника одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ в растрате бюджетных средств

Сотрудники СБУ подозревают начальника одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ, дислоцированных на территории Киевской области, в растрате бюджетных денег на теплоснабжении военкомата. По мнению СБУ , деятельность должностного лица привела к потерям бюджета более чем 300 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в соцсети Фейсбук.

“По предварительным данным следствия, чиновник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период. Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата датчика использованной тепловой энергии, фигурант искусственно завысил объемы полученных услуг”, – сказано в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бывшего работника коммунального предприятия по факту растраты почти 1 млн гривен бюджетных средств суд приговорил к 3 годам лишения свободы. Установлено, что на протяжении 2016-2019 годов, работая кассиром КП, он присваивал деньги, вырученные на продаже ритуальных товаров.