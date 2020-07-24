Евросоюз призвал РоSSию немедленно освободить историка Дмитриева

Дипломаты считают, что обвинения против Дмитриева связаны с его правозащитной деятельностью, изучением политических репрессий и выявлением мест массовых захоронений жертв террора.

Евросоюз призвал РоSSию немедленно освободить историка Дмитриева
Юрий Дмитриев
Фото: colta.ru

Европейская служба внешних связей выступила с заявлением по поводу приговора главе карельского отделения общества "Мемориал", историку Юрию Дмитриеву.

Документ размещен на официальном портале внешнеполитической структуры ЕС.

"Дело в отношении Дмитриева - это очередное звено в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в РоSSийской Федерации", - отмечается в заявлении.

Европейские дипломаты считают, что обвинения против Дмитриева связаны с его правозащитной деятельностью, изучением политических репрессий и выявлением мест массовых захоронений жертв террора.

"Вынесенный приговор может дополнительно сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в стране", - предупреждают в ЕС.

Брюссель призвал Москву "немедленно и безоговорочно" освободить Дмитриева, "приняв во внимание его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции".

Напомним, Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Дмитриева к 3,5 годам заключения. Заседание состоялось в закрытом для журналистов режиме. Как сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Прокуратура требовала для историка 15 лет тюрьмы.

Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре. Правозащитные организации считают дело главы карельского "Мемориала" политическим.

Дмитриев с 1990-х годов исследовал репрессии в Карелии, в том числе разыскивал места расстрелов и захоронений. Наибольшая его находка - Сандармох, урочище, где расстреляли 9 тыс. заключенных.

После вынесения оправдательного приговора Дмитриев получил премию Московской Хельсинской группы за вклад в защиту прав человека и стал финалистом премии Бориса Немцова. Дело Дмитриева вызвала большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступило много артистов, писателей и музыкантов.

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