В киевский военный госпиталь эвакуировали 13 раненых на Донбассе бойцов

По словам медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В киевский военный госпиталь эвакуировали 13 раненых на Донбассе бойцов
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Сегодня, 24 июля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона осуществлена плановая медицинская эвакуация - военно-транспортным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Ан-26 в киевский госпиталь привезли 13 военнослужащих, получивших огнестрельные ранения на Донбассе.

Об этоме сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Раненые военнослужащие проходили лечение в Харькове, военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

"13 военнослужащих, получивших огнестрельные ранения в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», расположенный в городе Киеве", - говорится в сообщении.

По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

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