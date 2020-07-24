В киевский военный госпиталь эвакуировали 13 раненых на Донбассе бойцов
По словам медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Сегодня, 24 июля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона осуществлена плановая медицинская эвакуация - военно-транспортным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Ан-26 в киевский госпиталь привезли 13 военнослужащих, получивших огнестрельные ранения на Донбассе.
Об этоме сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
Раненые военнослужащие проходили лечение в Харькове, военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.
"13 военнослужащих, получивших огнестрельные ранения в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», расположенный в городе Киеве", - говорится в сообщении.
По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.