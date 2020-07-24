РоSSия провела испытания оружия в космосе - США

РФ продолжает попытки разработки и тестирования космических систем.

РоSSия провела испытания оружия в космосе - США
Генерал США Джон Реймонд
Фото: ukrainian.voanews.com

Космическое командование США заявило, что располагает доказательствами того, что РоSSия провела испытания космической противоспутниковой ракеты. Об этом сообщает "Голос Америки".

РоSSия "провела неразрушающий тест космического противоспутникового оружия" 15 июля, говорится в сообщении Космического командования США. РоSSийский спутник-инспектор Cosmos 2543 запустил другой объект в космосе рядом с другим роSSийским спутником, говорится в заявлении.

РоSSия уже проводила подобные действия, отметили в США, заявив, что они не соответствуют заявленной Россией миссии в космосе.

"РоSSийская спутниковая система использована для проведения этого орбитального испытания оружия - это та самая система, в отношении которой мы выражали свое беспокойство ранее в этом году, когда РоSSия провела маневры вблизи американского правительственного спутника", - заявил глава оперативной деятельности Космических сил США генерал Джон Рэймонд.

"Это еще одно свидетельство того, что РоSSия продолжает попытки разработки и тестирования космических систем в соответствии с опубликованной Кремлем доктриной применения оружия, которая подвергала риску активы США и союзников в космосе", - добавил он.

Напомним, в начале мая Военно-воздушные силы США сообщили о взрыве топливного бака роSSийского разгонного блока "Фрегат-СБ" в космосе.

По информации 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, подразделения, отвечающего за обнаружение, идентификацию и отслеживание искусственных объектов на околоземной орбите, в результате происшествия были обнаружены 65 обломков, но причиной взрыва не было столкновение с другим объектом.

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