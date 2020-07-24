Подозреваемого в растрате зерна депутата горсовета на Кировоградщине арестовали с 51,5 млн грн залога

Со складов его предприятия исчезло около 11 тыс. тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн гривен.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения депутату Долинского городского совета Кировоградской области, которого подозревают в растрате 11 тыс. тонн зерна, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 51 581 166 гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод" путем злоупотребления своим служебным положением, растратил около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн гривен, которое было передано этому предприятию на ответственное хранение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции.

Напомним, в Кировоградской области две агрофирмы передали на хранение Долинскому заводу комбикормов 11 тонн зерна стоимостью более 51 млн гривен, а когда захотели забрать его назад - обнаружили пустые склады.

В начале июня со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна на более чем 800 млн гривен.