Джапарова: Стратегия деоккупации Крыма готова, документ непубличный

Разработкой стратегии занимался Кабмин.

Украинское правительство подготовило Стратегию деоккупации Крыма, но пока документ не является публичным.

Об этом в эфире канала "ДОМ" сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, пишет "Укринформ".

"Стратегически мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма», он в настоящий момент не является публичным, поскольку мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это только лишь часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить ", - отметила она.

Джапарова также сообщила, что МИД планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. По ее словам, реакция мирового сообщества на проблемы оккупированной территории является несистемной и нерегулярной, чем пользуется РоSSия в попытке примирить мир с оккупацией Крыма.

"Если говорить о наших усилиях, - они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, ведь на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и «Нормандия», это и «Минский формат», то есть у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарная и спорадическая. Что-то происходит - тогда есть какое-то заявление, реакция. Мы же понимаем, что главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что РоSSийская Федерация прилагает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество ", - отметила она.

В июне в Офисе президента заявили о совместной с МинТОТ, СНБО и МИД работой над стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма.