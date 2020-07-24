Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами

Архивы будут обнародованы в рамках проекта "Имена".

Мемориальный центр холокоста "Бабий Яр" оцифровал более 140 тыс. материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов.

Архивы, часть из которых долгое время была засекречена, впервые будут обнародованы в рамках проекта "Имена", информирует пресс-служба мемориального центра.

Фото: babynyar.org

"Оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре появятся на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», которая будет представлена осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области", - говорится в сообщении.

Среди документов, в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов, а также документы органов оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариатов и др.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд "Бабий Яр" собирается интервьюировать 50 тыс. украинцев и выложить записи онлайн.