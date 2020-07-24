Полиция отрицает, что нашла следы взрывчатки на месте пожара в доме Шабунина

Правоохранители просят распространять информацию исключительно из официальных источников.

Полиция Киевской области назвала недостоверной распространенную СМИ информацию о найденных остатках от взрывных устройств после пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что при осмотре места происшествия изъяли пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства.

"Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами ", - сообщают в полиции.

Правоохранители отмечают, что распространение недостоверной информации в СМИ может повредить расследованию уголовного производства, и просят распространять информацию исключительно из официальных источников.

23 июля руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные подожгли его дом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

СМИ со ссылкой на слова соучредителя ОО "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк сообщали, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана ЧерновецкогоИспанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киева рассказала о следственных действиях в рамках расследования смерти волонтераПолиция Киева рассказала о следственных действиях в рамках расследования смерти волонтера
В Киеве ночью горел дом председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина (фото)В Киеве ночью горел дом председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина (фото)
Стало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липняСтало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 13 липня
Полиция усилила охрану в центре Киева в связи с массовыми акциями "Нацкорпуса"Полиция усилила охрану в центре Киева в связи с массовыми акциями "Нацкорпуса"
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массовой политакции Нацкорпуса (видео)Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массовой политакции Нацкорпуса (видео)
Нацполиция: дело Шеремета готово к передаче в судНацполиция: дело Шеремета готово к передаче в суд
В Ровенской области на встрече с нардепом подрались представители Нацкорпуса и полицияВ Ровенской области на встрече с нардепом подрались представители Нацкорпуса и полиция
Полиция открыла дело в отношении врачей, которые выдавали ложные справки МангеруПолиция открыла дело в отношении врачей, которые выдавали ложные справки Мангеру
Полиция проведет служебную проверку действий полицейского при задержании участников акции в КиевеПолиция проведет служебную проверку действий полицейского при задержании участников акции в Киеве
Полиция проведет служебное расследование из-за жесткого задержания активистов возле киевского судаПолиция проведет служебное расследование из-за жесткого задержания активистов возле киевского суда
Последние новости
Подгружаем последние новости