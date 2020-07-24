Полиция отрицает, что нашла следы взрывчатки на месте пожара в доме Шабунина

Правоохранители просят распространять информацию исключительно из официальных источников.

Полиция Киевской области назвала недостоверной распространенную СМИ информацию о найденных остатках от взрывных устройств после пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что при осмотре места происшествия изъяли пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства.

"Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ , не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами ", - сообщают в полиции.

Правоохранители отмечают, что распространение недостоверной информации в СМИ может повредить расследованию уголовного производства, и просят распространять информацию исключительно из официальных источников.

23 июля руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные подожгли его дом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

СМИ со ссылкой на слова соучредителя ОО "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк сообщали, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки.