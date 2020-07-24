Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов изданий, "которые зовут людей на майданы"

Президент порекомендовал журналистам рассказывать о борьбе за урожай и комбайнерах-тысячниках.

Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов изданий,
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал иностранные СМИ и призвал высылать журналистов изданий, "которые зовут людей на майданы".

Об этом сообщает агентство БелТА.

На совещании с руководством экономического блока страны Лукашенко заявил, что в последнее время он удивлен работой администрации президента, своего пресс-секретаря и председателя Совета Республики.

Он подчеркнул, что необходимо уделять более пристальное внимание работе на информационном поле.

"BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь... Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворять отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что речь не только об интернет-изданиях, но и о печатной прессе, раскритиковав, в частности, газету "Комсомольская правда". "Уже скоро в желтизну превратится", - заявил он, порекомендовав журналистам рассказывать о борьбе за урожай и комбайнерах-тысячниках.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Его основных соперников не допустили к выборам, многие арестованы. В стране проходят акции протеста, как оппозиционные, так и стихийные. Их участников и журналистов, освещающих протесты, задерживают.

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