Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Ограничения также коснутся газопровода "Турецкий поток".
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год в размере 740 миллиардов долларов.
Это произошло после того, как ранее документ одобрила Палата представителей Конгресса, передает Радио Свобода.
Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".
Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц и компаний, которые помогают в продаже, аренде или предоставлении судов для прокладки труб, оказывают помощь в модернизации таких судов, а также в их страховании или перестраховании.
Ограничения также коснутся газопровода "Турецкий поток".
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока-2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот роSSийский проект.
19 июля Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель призвал США отменить санкции против европейских компаний, которые касаются газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2".