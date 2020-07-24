Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Ограничения также коснутся газопровода "Турецкий поток".

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год в размере 740 миллиардов долларов.

Это произошло после того, как ранее документ одобрила Палата представителей Конгресса, передает Радио Свобода.

Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц и компаний, которые помогают в продаже, аренде или предоставлении судов для прокладки труб, оказывают помощь в модернизации таких судов, а также в их страховании или перестраховании.

Ограничения также коснутся газопровода "Турецкий поток".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока-2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот роSSийский проект.

19 июля Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель призвал США отменить санкции против европейских компаний, которые касаются газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2".

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