Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Ограничения также коснутся газопровода "Турецкий поток".

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год в размере 740 миллиардов долларов.

Это произошло после того, как ранее документ одобрила Палата представителей Конгресса, передает Радио Свобода.

Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц и компаний, которые помогают в продаже, аренде или предоставлении судов для прокладки труб, оказывают помощь в модернизации таких судов, а также в их страховании или перестраховании.

Ограничения также коснутся газопровода "Турецкий поток".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока-2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот роSSийский проект.