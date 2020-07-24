Под Киевом убили столичного бизнесмена, которого активист С14 Мазур обвинял в покушении (обновлено)

Убийство произошло на глазах его 7-летнего сына.

Киевского бизнесмена Игоря Плекана, которого в националистической организации "С14" называли организатором покушения на координатора Сергея Мазура, расстреляли под Борисполем.

Об этом вечером 23 июля сообщил телеканал ICTV.

Сообщается, что 44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

"В мужчину попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили. Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше ", - говорится в сюжете.

Фото: скрін відео ICTV *Надзвичайні новини*

Фото: скрін відео ICTV *Надзвичайні новини*

Мальчик побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно - ранения были смертельными.

Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал.

В ОО "Основа будущего" (преемница "С14") заявили, что убитый - организатор покушения на их активиста Мазура.

Обновление 10:57. В пресс-службе полиции Киевщины подтвердили убийство 44-летнего мужчины возле села Артемовка.

"Неизвестные произвели прицельные выстрелы из пистолета по автомобилю Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киева . От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал ", - сообщили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Фото: скрін відео ICTV *Надзвичайні новини*

Напомним, в ночь на 10 октября 2018 года в квартиру лидера С14 Мазура в Борисполе бросили взрывное устройство. Пострадал отец активиста, он был госпитализирован. После инцидента Мазур заявил, что его искали неизвестные за несколько дней до взрыва.

Ранее Сергей Мазур в январе 2020-го рассказывал в интервью «Главкому», что покушение на него организовал Игорь Плекан.

"Не могу сказать, что он крупный криминальный авторитет, но у него есть свое условное киллерское бюро. Он параллельно занимается "крышеванием" игровых автоматов, незаконных наливаек ... Я бы об этом типе мог много больше рассказать, но если коротко - у него есть банда, которая занималась абсолютно всем. И такой заказ уже не впервые доходит до него из РоSSии ", - рассказал активист.

По словам Мазура, именно банда Плекана в 2017 году бросила гранату под Кабмином, когда ранили семью героя Украины руководителя роты снайперов 79 десантной бригады Валерия Чибинеева.

Комментируя сообщение об убийстве Плекана, Мазур заявил, что после покушения на него были задержаны исполнители, но об организаторе и заказчике преступления речь не шла.

"И вот вчера я узнал, что организатора Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих «неизвестных» я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, несмотря на все доказательства и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизнь ", - написал активист в "Фейсбуке".