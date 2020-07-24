Сотрудник СБУ попался во время сбыта боеприпасов

Автомат АКС-74, 5 магазинов к нему и более 1,2 тыс. патронов калибра 5,45 мм он продал за 1,5 тыс. долларов.

Правоохранители задержали работника Службы безопасности Украины, который сбывал боеприпасы гражданским лицам.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, при оперативном сопровождении главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве военной прокуратуры Харьковского гарнизона задержали работника одного из киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Напомним, полиция в Харькове задержала возможного сообщника мужчины, удерживавшего заложников в Луцке. Сообщалось, что 44-летний местный житель согласился сотрудничать со следствием.

Так, в ходе следствия задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата АКС-74, 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5,45 мм на сумму 1,5 тыс. долларов США .

Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове обнаружены и изъяты 3,5 тыс. патронов, автомат АКС-74 и 2 гранаты, внешне похожие на боевые.