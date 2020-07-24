Луцкий террорист заявил, что у него нет сообщников: "Это все выдумки спецслужб"
Суд избирает меру пресечения Максиму Кривошу.
Максим Кривош, который удерживал заложников в автобусе в центре Луцка, заявил, что у него не было сообщников.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Нет у меня сообщников. Это все выдумки спецслужб", - заявил Кривош в зале суда, где ему выбирают меру пресечения.
Также злоумышленник объяснил, что такое "Антисистема".
"Это день правды. Это день, когда вы не обманываете самих себя, в первую очередь, потому что мы каждый день обманываем других ... Это, ну норма, в принципе. Я же не говорю, что я лучше, чем вы. Я обманываю. Я наоборот "Плохой", я же Максим Плохой ... Но "День Антисистемы" - это когда вы самих себя не обманываете, и говорите, как минимум, себе правду ", - рассказал Кривош.
Подозреваемый пояснил журналистам, как он понимает "День Антисистемы", и отметил, что не жалеет о содеянном.
Как мы сообщали, полиция в Харькове задержала возможного сообщника мужчины, удерживавшего заложников в Луцке. Сообщалось, что 44-летний местный житель согласился сотрудничать со следствием.
Напомним, вечером 21 июля сотрудники центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре Луцка рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами.
Во время брифинга после освобождения заложников глава МВД сообщил, что луцкий террорист имел сообщников в других городах.