Украина подписала меморандум с ЕС о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
Первый транш государство получит сразу после ратификации документа парламентом.
Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.
Меморандум о взаимопонимании и кредитном сотрудничестве заключен между Украиной, НБУ и ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что меморандум о пятой программе макрофинансовой помощи предусматривает 12-месячный срок, а сам кредит предоставляется на 15 лет, до 2035 г. Процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.
По словам Шмыгаля, макрофинансовая помощь будет расходоваться на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и продолжение структурных реформ.
На своей странице в Facebook премьер добавил, что 1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, предусмотренной для 10 стран и направленной на преодоление негативных последствий пандемии.
Первый транш в размере 600 млн евро Украина получит сразу после ратификации документа Верховной Радой.
Чтобы получить второй транш, Украина должна выполнить условия:
- Управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной служб (открытые конкурсы для руководителей).
- Государственное управление и верховенство права. Предусмотрены вопросы судебной реформы и продолжение реформы государственной службы.
- Улучшение бизнес-климата, в частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, поэтапная ликвидация налоговой полиции и создания Бюро финансовых расследований.
- Секторальные реформы и госпредприятия. Предусмотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в топ-10 госпредприятий.
Напомним, что Еврокомиссия в 2018 году приняла решение начать четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро для поддержки реформ. Первый транш в 500 млн евро был выделен в декабре 2018 года, второй - в июне 2020.