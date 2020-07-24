Украина подписала меморандум с ЕС о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Первый транш государство получит сразу после ратификации документа парламентом.

Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Меморандум о взаимопонимании и кредитном сотрудничестве заключен между Украиной, НБУ и ЕС , пишет "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что меморандум о пятой программе макрофинансовой помощи предусматривает 12-месячный срок, а сам кредит предоставляется на 15 лет, до 2035 г. Процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.

По словам Шмыгаля, макрофинансовая помощь будет расходоваться на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и продолжение структурных реформ.

На своей странице в Facebook премьер добавил, что 1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, предусмотренной для 10 стран и направленной на преодоление негативных последствий пандемии.

Первый транш в размере 600 млн евро Украина получит сразу после ратификации документа Верховной Радой.

Чтобы получить второй транш, Украина должна выполнить условия:

Управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной служб (открытые конкурсы для руководителей). Государственное управление и верховенство права. Предусмотрены вопросы судебной реформы и продолжение реформы государственной службы. Улучшение бизнес-климата, в частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, поэтапная ликвидация налоговой полиции и создания Бюро финансовых расследований. Секторальные реформы и госпредприятия. Предусмотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в топ-10 госпредприятий.

Напомним, что Еврокомиссия в 2018 году приняла решение начать четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро для поддержки реформ. Первый транш в 500 млн евро был выделен в декабре 2018 года, второй - в июне 2020.