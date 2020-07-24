Мэр Славянска заявил, что подхватил ковид

Вадим Лях находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо.

Мэр Славянска Вадим Лях получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

"Всем доброе утро! 15 минут назад получил результаты анализов. К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - коронавирусом заболел", - рассказал мэр Славянска.

Вадим Лях добавил, что находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо.

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