Высший совет правосудия призвала НАБУ не участвовать в "информационной кампании, которая угрожает независимости судебной власти"

НАБУ нарушает принцип презумпции невиновности, когда заявляет о преступлениях в Окружном админсуде, заявили в ВСП.

Высший совет правосудия решил встать на защиту Окружного административного суда Киева .

На заседании 23 июля ВСП принял решение по обеспечению авторитета правосудия в связи с информационной кампанией, которая угрожает независимости судебной власти.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Докладчик Татьяна Разваляева напомнила, что Национальное антикоррупционное бюро с 17 июля публикует информацию под заголовками "Коррупция в ОАСК", "Злоупотребления в ОАСК" и т.п.

"ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав таким образом информацию, а также записи и обрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, - в частности, позиции о том, что преступное деяние имеет место как доказанный факт ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Высший совет правосудия не оценивает, действительно ли в Окружном административном суде имели место эти нарушения. Но напоминает, что НАБУ должно воздерживаться от участия в информационных и политических кампаниях.

В Украине действует презумпция невиновности, и НАБУ нарушает ее, когда заявляет о преступлениях в Окружном административном суде, заявили в ВСП.

"Доверие и уважение к судебной власти является гарантией эффективности системы правосудия. Уважение к авторитету судов - это требование европейских стандартов для демократических государств, неотъемлемое условие публичного доверия к судебной власти, а в более широком смысле - это доверие к нормам права и государства в целом. В случае возникновения того или иного правового конфликта лицо обращается за его решением в суд, опираясь на авторитет правосудия", - говорится в решении Высшего совета правосудия.

17 июля появилась информация о том, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку. Также подозрения были объявлены заместителю председателя суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году.

В тот же день в ОАСК сообщили о проведении в помещении суда обысков, связанных с расследованием дел Майдана.

Позже проведение обысков подтвердили в НАБУ, обнародовав рассекреченные материалы следственных действий.

Напомним, что глава Окружного админсуда Киева Вовк, судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов. По версии следствия, глава суда и его коллеги саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.

В ноябре это производство было закрыто. В январе 2020 Вовк снова возглавил ОАСК.

Сам судья заявлял ранее, что производство в отношении его якобы является местью председателя НАБУ Артема Сытника "за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США ".

19 июля судья Вовк отрицал вручения ему подозрения и заявил, что в отставку уходить не собирается.