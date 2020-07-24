Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице

"Киевляне должны чувствовать себя защищенными".

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице. Об этом Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета.

«Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными. Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, вчера станцию метро "Вокзальная" закрывали из-за сообщения о минировании. А на днях взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".