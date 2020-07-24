Денисова заявила о бесчеловечном обращении с крымскими татарами в роSSийских СИЗО

Украинский омбудсмен призвала международное сообщество продолжать давление на страну-оккупанта.

Недавно арестованный на оккупированном Россией украинском полуострове крымский татарин Сейран Хайретдинов подвергается психологическому насилию.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Руководство следственного изолятора" ФКУ СИЗО 1 УФСИН РоSSии по Республике Крым и г. Севастополю ", где незаконно удерживают нашего соотечественника, намеренно создает ему невыносимые условия содержания, перемещая его из камеры в камеру и угрожая выдворением в ШИЗО", - написала она в "Фейсбуке".

Денисова также сообщила о грубом нарушении прав украинских политзаключенных Александра Марченко, Тофика Абдулгазиева, Руслана Сулейманова, Эскендера Абдулганиева, которых незаконно удерживают в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РоSSии.

"Несмотря на постоянные жалобы на ухудшение состояния здоровья, ни одному из них не оказывают надлежащей медицинской помощи, что является нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН ", - отметила украинский омбудсмен.

Кроме того, утверждает Денисова, руководство следственных изоляторов для создания дополнительного давления на украинских политзаключенных изымает лекарственные препараты, в частности, у Тофика Абдулгазиева во время обыска забрали обезболивающее.

Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно прекратить бесчеловечное обращение с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными и срочно обеспечить право на получение надлежащей медицинской помощи в соответствии с международными стандартами, а также принять меры с целью прекращения на них давления с стороны администрации СИЗО .

Денисова также призвала международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжить давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться возвращения всех незаконно удерживаемых РоSSийской Федерацией украинцев.