Денисова заявила о бесчеловечном обращении с крымскими татарами в роSSийских СИЗО

Украинский омбудсмен призвала международное сообщество продолжать давление на страну-оккупанта.

Денисова заявила о бесчеловечном обращении с крымскими татарами в роSSийских СИЗО
Фото: Макс Левин

Недавно арестованный на оккупированном Россией украинском полуострове крымский татарин Сейран Хайретдинов подвергается психологическому насилию.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Руководство следственного изолятора" ФКУ СИЗО 1 УФСИН РоSSии по Республике Крым и г. Севастополю ", где незаконно удерживают нашего соотечественника, намеренно создает ему невыносимые условия содержания, перемещая его из камеры в камеру и угрожая выдворением в ШИЗО", - написала она в "Фейсбуке".

Денисова также сообщила о грубом нарушении прав украинских политзаключенных Александра Марченко, Тофика Абдулгазиева, Руслана Сулейманова, Эскендера Абдулганиева, которых незаконно удерживают в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РоSSии.

"Несмотря на постоянные жалобы на ухудшение состояния здоровья, ни одному из них не оказывают надлежащей медицинской помощи, что является нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - отметила украинский омбудсмен.

Кроме того, утверждает Денисова, руководство следственных изоляторов для создания дополнительного давления на украинских политзаключенных изымает лекарственные препараты, в частности, у Тофика Абдулгазиева во время обыска забрали обезболивающее.

Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно прекратить бесчеловечное обращение с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными и срочно обеспечить право на получение надлежащей медицинской помощи в соответствии с международными стандартами, а также принять меры с целью прекращения на них давления с стороны администрации СИЗО.

Денисова также призвала международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжить давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться возвращения всех незаконно удерживаемых РоSSийской Федерацией украинцев.

Напомним, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что для переговоров с Россией о Крыме необходимо более мощное международное давление.

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