Корецкого уволили из ГБР

В приказе говорится, что начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР уволен «в связи с сокращением должности».

Корецкого уволили из ГБР
Фото: скрін відео

Руководство Государственного бюро расследований уволило руководителя следственной группы Олега Корецкого «в связи с сокращением должности». Об этом сам Корецкий рассказал «Главкому» и показал фото приказа за подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

Недавно в ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий освобождается якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствах.

Ранее Корецкий заявлял, что его попытаются уволить из ГБР. Кроме того, в интервью «Главкому» он рассказывал, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова влияет на ГБР и на свою харьковскую команду.

А недавно Олег Корецкий написал заявление директору НАБУ Артему Сытнику о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым.

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