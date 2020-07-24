ГФС ликвидируют до конца года. Премьер назвал причину

Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу (ГФС) до конца текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Брюссель, передает Униан.

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О чем сказал премьер

По словам премьера Дениса Шмыгаля, упразднение ГФС является условием для получения второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

«Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы», — заявил премьер.

«Наша идеология, это должен быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы — ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их соответствующий органу», — отметил Шмыгаль.

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