ГФС ликвидируют до конца года. Премьер назвал причину
Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу (ГФС) до конца текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Брюссель,
О чем сказал премьер
По словам премьера Дениса Шмыгаля, упразднение ГФС является условием для получения второго транша макрофинансовой помощи для Украины.
«Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы», — заявил премьер.
«Наша идеология, это должен быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы — ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их соответствующий органу», — отметил Шмыгаль.
Напомним
- Напомним, в мае 2019 года Кабмин создал комиссию по реорганизации ГФС. Государственные налоговые инспекции в районах, городах (кроме Киева), районах в городах, объединенные государственные налоговые инспекции потеряли статус юридических лиц и присоединились к главным управлениям ГФС в регионах.
- Сообщалось, что такая реорганизация позволит эффективно организовать работу районов и областей.