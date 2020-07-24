Связанного с Микитасем Харченко благословили на зама Кличко, - СМИ
Александр Харченко займет направление, которое ранее курировал экс-заместитель Кличко Владимир Слончак, уволенный из Киевской горгосадминистрации (КГГА) за нападение на полицейского в апреле 2020 года. Кроме прочего, Харченко будет вести коммуникацию с застройщиками по вопросам выделения земли.
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Как отмечается, Киевсовет поддержал назначение депутата
Харченко займет в КГГА направление, которое ранее курировал экс-заместитель Кличко Владимир Слончак, уволенный из КГГА за нападение на полицейского в апреле 2020 года. Также Слончак возглавлял Комиссию Киевсовета по проверке информации о резонансных объектах строительства.
УНИАН напомнил, что ранее СМИ причисляли Александра Харченко к группе депутатов Киевсовета, подконтрольных Максиму Микитасю.
"Харченко будет курировать строительную отрасль в столице. Таким образом Микитась, как и раньше, будет влиять на строительную сферу Киева, только теперь – через своего человека в КГГА. И раз Кличко инициировал это назначение, значит, он полностью согласен с таким положением дел", – пишет УНИАН.
Также напомним, скандальный застройщик Максим Микитась был задержан еще осенью, а 20 января попытался бежать в Лондон, но был снят с рейса. В данный момент суды над ним продолжаются. Из-за остановки строек корпорации "Укрбуд" без жилья могут остаться 13 тыс. семей.
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