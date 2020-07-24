Связанного с Микитасем Харченко благословили на зама Кличко, - СМИ

Александр Харченко займет направление, которое ранее курировал экс-заместитель Кличко Владимир Слончак, уволенный из Киевской горгосадминистрации (КГГА) за нападение на полицейского в апреле 2020 года. Кроме прочего, Харченко будет вести коммуникацию с застройщиками по вопросам выделения земли.

Об этом KV стало известно из сообщения УНИАН.

Как отмечается, Киевсовет поддержал назначение депутата Александра Харченко (внефракционный) на должность заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. За это решение проголосовали 62 депутата. При этом Виталий Кличко в момент голосования за своего будущего заместителя в зале отсутствовал.

Харченко займет в КГГА направление, которое ранее курировал экс-заместитель Кличко Владимир Слончак, уволенный из КГГА за нападение на полицейского в апреле 2020 года. Также Слончак возглавлял Комиссию Киевсовета по проверке информации о резонансных объектах строительства.

УНИАН напомнил, что ранее СМИ причисляли Александра Харченко к группе депутатов Киевсовета, подконтрольных Максиму Микитасю.

"Харченко будет курировать строительную отрасль в столице. Таким образом Микитась, как и раньше, будет влиять на строительную сферу Киева , только теперь – через своего человека в КГГА. И раз Кличко инициировал это назначение, значит, он полностью согласен с таким положением дел", – пишет УНИАН.

Также напомним, скандальный застройщик Максим Микитась был задержан еще осенью, а 20 января попытался бежать в Лондон, но был снят с рейса. В данный момент суды над ним продолжаются. Из-за остановки строек корпорации "Укрбуд" без жилья могут остаться 13 тыс. семей.