Премьер, глава НБУ и министр финансов улетели в Брюссель подписывать «сверхважное соглашение»

Глава правительства Денис Шмыгаль вместе с новоназначенным руководителем Нацбанка Кириллом Шевченко и министром финансов Сергеем Марченко летят в столицу Евросоюза . Об этом премьер сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: telegram.org

Что известно о цели визита

Конкретики о цели визита нет. Премьер сообщил лишь, что их ждут «важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения».

Ранее глава правительства говорил о намерениях ускорить имплементацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом .

Шмыгаль впервые едет в Брюссель в качестве главы Кабмина. По его словам, евроинтеграционное движение Украины «для нашего правительства — важный приоритет».

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