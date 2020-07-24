Премьер, глава НБУ и министр финансов улетели в Брюссель подписывать «сверхважное соглашение»

Глава правительства Денис Шмыгаль вместе с новоназначенным руководителем Нацбанка Кириллом Шевченко и министром финансов Сергеем Марченко летят в столицу Евросоюза. Об этом премьер сообщил в своем телеграм-канале.

Премьер, глава НБУ и министр финансов улетели в Брюссель подписывать «сверхважное соглашение»
Фото: telegram.org

Что известно о цели визита

Конкретики о цели визита нет. Премьер сообщил лишь, что их ждут «важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения».

Ранее глава правительства говорил о намерениях ускорить имплементацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Шмыгаль впервые едет в Брюссель в качестве главы Кабмина. По его словам, евроинтеграционное движение Украины «для нашего правительства — важный приоритет».

Ранее сообщалось

  • 16 июля Рада поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ: он пообещал выполнить все обязательства перед МВФ.
  • Министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что «экономика выходит из кризиса», а Украина прошла пик кризиса.
  • По его расчетам, на обслуживание госдолга в 2021 году уйдет 600 млрд грн, а экономические показатели покажут рост уже с конца 3 квартала.
  • 2 июля Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Но уже вчера, 22 июля, стало известно, что Украина пытается повторить размещение еврооблигаций со сроком погашения в 2033 году.
  • Сегодня, 23 июля, должны объявить ускоренное предложение обмена относительно определенных непогашенных облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн одновременно с выпуском новых облигаций.

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