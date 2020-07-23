Кличко приказал не пускать на заседание Киевсовета оппозиционных депутатов, - Кутняк
Мэр Киева Виталий Кличко приказал депутатам Киевсовета не пускать в сессионный зал оппозиционных депутатов Святослава Кутняка и Прохора Антоненко. По мнению экс-депутатов Киевсовета от ВО “Свобода”, это связано с тем, что на сессию были вынесены откровенно коррупционные вопросы, и Кличко боялся огласки.
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“Мэр просто дал задание отдельным депутатам не пускать нас в зал. Мы дважды заходили в сессионный зал, и нас дважды оттуда выталкивали. Городской голова все это видел и даже не пытался остановить нарушение Закона – препятствование депутату выполнять свои обязанности. Кличко должен остановить сессию, но даже не сделал замечания тем депутатам, которые нас выталкивали”, – написал Кутняк, и уточнил, что такое поведение Кличко четко заметно на видео заседания Киевсовета.
Кутняк заявил, что намерен обратиться в связи с этим в правоохранительные органы.
Напомним, во время сегодняшнего заседания Киевсовет согласовал назначение экс-члена фракции “Солидарность” в столичном горсовете
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