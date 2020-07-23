Кличко приказал не пускать на заседание Киевсовета оппозиционных депутатов, - Кутняк

Мэр Киева Виталий Кличко приказал депутатам Киевсовета не пускать в сессионный зал оппозиционных депутатов Святослава Кутняка и Прохора Антоненко. По мнению экс-депутатов Киевсовета от ВО “Свобода”, это связано с тем, что на сессию были вынесены откровенно коррупционные вопросы, и Кличко боялся огласки.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице депутата Киевсовета Святослава Кутняка (внефракционный) в соцсети Фейсбук.

“Мэр просто дал задание отдельным депутатам не пускать нас в зал. Мы дважды заходили в сессионный зал, и нас дважды оттуда выталкивали. Городской голова все это видел и даже не пытался остановить нарушение Закона – препятствование депутату выполнять свои обязанности. Кличко должен остановить сессию, но даже не сделал замечания тем депутатам, которые нас выталкивали”, – написал Кутняк, и уточнил, что такое поведение Кличко четко заметно на видео заседания Киевсовета.

Кутняк заявил, что намерен обратиться в связи с этим в правоохранительные органы.

Напомним, во время сегодняшнего заседания Киевсовет согласовал назначение экс-члена фракции “Солидарность” в столичном горсовете Александра Харченко на должность заместителя главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Ранее СМИ сообщали, что он является человеком скандального застройщика Максима Микитася, который находится под следствием из-за разворовывания средств корпорации "Укрбуд". Вместе с тем, пока непонятна ситуация с предшественником Александра Харченко – Владимиром Слончаком: экс-чиновник остается членом наблюдательного совета ЧАО “ХК “Киевгорстрой” и планируется судиться из-за своего увольнения с поста зампреда.