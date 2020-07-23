Местным выборам 25 октября быть - вступило в силу постановление ВР

В официальном издании Верховной Рады (ВР) "Голос Украины" опубликовано постановление о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года. С сегодняшнего дня оно вступило в силу.

Об этом KV стало известно из публикации в издании “Голос Украины”.

Сегодня, 23 июля 2020 года, вступило в силу постановление ВР №795-IX (законопроект №3809) “О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Согласно постановлению, оно вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования – опубликовано вчера, 22 июля.

При этом, выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым (АРК), депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АРК и города Севастополя, а также и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначены и, в соответствии с украинским законодательством, не состоятся.

Как информировала KV , 15 июля 2020 года Рада проголосовала за проект постановления о назначении местных выборов, на 25 октября с.г..

Они будут проходить не только по измененному закону №805-ІХ (законопроект №3485 ) “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства”, подписанному президентом Владимиром Зеленским, но и с учетом образования новых районов в рамках административно-территориальной реформы, утвержденного постановлением ВР №3650 “Об образовании и ликвидации районов”.

В Киевской области будет семь районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский. На временно оккупированных территориях Донбасса и в незаконно аннексированном Крыму выборов не будет.

Президент подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства вчера, 22 июля, а сегодня оно вступил в действие.