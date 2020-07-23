Местным выборам 25 октября быть - вступило в силу постановление ВР
В официальном издании Верховной Рады (ВР) "Голос Украины" опубликовано постановление о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года. С сегодняшнего дня оно вступило в силу.
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Сегодня, 23 июля 2020 года, вступило в силу постановление ВР
Согласно постановлению, оно вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования – опубликовано вчера, 22 июля.
При этом, выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым (АРК), депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АРК и города Севастополя, а также и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначены и, в соответствии с украинским законодательством, не состоятся.
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Они будут проходить не только по измененному закону
В Киевской области будет семь районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский. На временно оккупированных территориях Донбасса и в незаконно аннексированном Крыму выборов не будет.
Президент подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства вчера, 22 июля, а сегодня оно вступил в действие.
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