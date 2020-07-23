Названа стоимость вакцины от COVID-19 в Украине

Названа стоимость вакцины от COVID-19 в Украине, которая появится весной

Главным оружием против коронавируса во всем мире считают вакцину. В Украине вакцина против COVID-19 может появиться весной 2021 года. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько предварительно будет стоить прививка от коронавируса для простых украинцев.

Отмечается, что стоимость вакцины будет составлять около 500 гривен. Однако, украинцам нужно будет дважды вакцинироваться от вируса, а значит придется потратить примерно 1000 гривен на человека.

"Вакцина будет стоить $20 – около 500 грн одна доза. И потребует вакцина двукратного введения. Еще проводятся клинические исследования. Препарат не зарегистрирован, но мы ориентировочно знаем, что где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", – отметил Ляшко.
По словам санврача, с появлением вакцины Украина будет справляться с коронавирусом более эффективно. На сегодняшний день в стране зафиксировано 61 851 официально подтвержденных случаев коронавируса. В сутки ежедневно регистрируется 600-800 больных. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране карантин продлен до 31 августа. Территорию страны поделят на зоны - красную, оранжевую, желтую и зеленую, для каждой из которых будут действовать свои правила.

В частности, ранее сообщалось, что в "красной" зоне с 1 сентября посещение учреждений образования будет под запретом, и дети продолжат обучаться дистанционно. В то время, в других регионах ученики планово 1 сентября сядут за парты.

Напомним, в США вакцина от коронавируса прошла первые испытание на людях.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп ЮрченкоГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп Юрченко
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголяСуд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголя
Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТОРада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19
Иностранные топ-менеджеры воруют в Украине сотни миллионов евроИностранные топ-менеджеры воруют в Украине сотни миллионов евро
ЕС обновил «зеленый» список. Украине пока не разрешен въездЕС обновил «зеленый» список. Украине пока не разрешен въезд
ВООЗ заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гірше і гірше"ВООЗ заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гірше і гірше"
В Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языкаВ Украине хотят запустить бесплатные курсы украинского языка
Колишня торгпред Микольська захворіла на COVID-19Колишня торгпред Микольська захворіла на COVID-19
Ляшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеряЛяшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеря
В Украине увеличат количество проверок нарушения карантинаВ Украине увеличат количество проверок нарушения карантина
Лукашенко: Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19Лукашенко: Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19
Казахстан на две недели вводит строгий карантин из-за COVID-19Казахстан на две недели вводит строгий карантин из-за COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости