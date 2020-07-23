Названа стоимость вакцины от COVID-19 в Украине

Главным оружием против коронавируса во всем мире считают вакцину. В Украине вакцина против COVID-19 может появиться весной 2021 года. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько предварительно будет стоить прививка от коронавируса для простых украинцев.

Отмечается, что стоимость вакцины будет составлять около 500 гривен. Однако, украинцам нужно будет дважды вакцинироваться от вируса, а значит придется потратить примерно 1000 гривен на человека.

"Вакцина будет стоить $20 – около 500 грн одна доза. И потребует вакцина двукратного введения. Еще проводятся клинические исследования. Препарат не зарегистрирован, но мы ориентировочно знаем, что где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", – отметил Ляшко.

По словам санврача, с появлением вакцины Украина будет справляться с коронавирусом более эффективно. На сегодняшний день в стране зафиксировано 61 851 официально подтвержденных случаев коронавируса. В сутки ежедневно регистрируется 600-800 больных. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране карантин продлен до 31 августа. Территорию страны поделят на зоны - красную, оранжевую, желтую и зеленую, для каждой из которых будут действовать свои правила.

В частности, ранее сообщалось, что в "красной" зоне с 1 сентября посещение учреждений образования будет под запретом, и дети продолжат обучаться дистанционно. В то время, в других регионах ученики планово 1 сентября сядут за парты.