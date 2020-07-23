Кортеж Зеленского в Славянске насчитывает 11 автомобилей

Кортеж Зеленского в Славянске попал на видео: очевидцы насчитали 11 автомобилей

Президент Украины Владимир Зеленский отправился 23 июля с рабочим визитом в Славянск Донецкой области. Компанию ему составила президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом.

Очевидцы засняли на видео президентский кортеж, который двигался по городу. В кадр попало 11 автомобилей, однако, не исключено, что машин было еще больше. Пока президент проезжал по центру города, полиция остановила там движение транспорта.

В ближайшие два дня Зеленский и Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

Несмотря на то, что Владимир Зеленский в начале своего президентства обещал отказаться от больших кортежей и охраны, путешествуя по Украине, его окружает минимум 10 автомобилей. Во время рабочего визита на Черниговщину в его кортеже было 15 машин, среди которых как легковушки, так и микроавтобусы.

Президентский кортеж становился все больше и больше, и теперь он уже практически такой же, как и при предыдущих президентах.

Ранее сообщалось, на каком кортеже Владимира Зеленского засекли на улицах Одессы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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