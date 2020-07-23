В Киеве ночью горел дом председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина (фото)

Сегодня, 23 июля, ночью произошел пожар в доме председателя правления общественной организации “Центр противодействия коррупции”, члена Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) Виталия Шабунина (на фото). Сам Шабунин заявил, что это был умышленный поджог.

Об этом KV стало известно из сообщения Виталия Шабунина на его странице в соцсети Facebook.

Александр Шабунин заявил, что сегодня, 23 июля, ночью неизвестные подожгли его дом. Он опубликовал фотографии пострадавшего от пожара дома.

Как рассказал глава общественной организации, ночью соседка услышала взрыв и увидела как загорелся вход.

“Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать”, – написал Шабунин в сообщении.

Он также отметил, что ровно две недели назад газовая служба осуществляла проверку счетчика и всех соединений.

Руководитель ОО “Центр противодействия коррупции” пригласил журналистов осмотреть последствия пожара и заявил о неспособности властей защитить общественных деятелей.

“Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. А последним спасибо за мотивацию работать еще больше”, – заявил Виталий Шабунин.

Напомним, в 2014 году председатель правления общественной организации “Центр противодействия коррупции” Виталий Шабунин с женой приобрели земельный участок под Киевом . Примечательно, что баллотируясь в состав Общественного совета НАБУ, Шабунин не указал в декларации о доходах приобретенный участок.