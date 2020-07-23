Из-за депутата Скороход в августе Украина может потерять 1 млрд грн

Заблокировав подписание закона о "зеленом" тарифе народный депутат Анна Скороход оказала стране самую настоящую "медвежью услугу". Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



Она подчеркнула, что теперь президент не сможет подписать законопроект №3658 до момента рассмотрения в парламенте постановления о его отмене. "И всё бы ничего, но проблема в том, что следующая сессия Верховной Рады стартует лишь в сентябре. Есть вариант, что в августе парламент соберется на внеочередную, но опять-таки непонятно внесут ли этот вопрос в повестку дня", - отметила В.Гриб.



Нардеп выразила уверенность, что постановление А.Скороход необходимо как можно скорее рассмотреть и отклонить. "Мы не имеем права срывать договоренности правительства с инвесторами в зеленую энергетику. Они вложили немалые деньги в нашу экономику, несмотря на все риски, несмотря на войну. Украине очень тяжело дался компромисс с инвесторами, а его нарушение чревато многомиллионными исками. Как после этого мы вообще будем выглядеть на международной арене? С нами просто никто не захочет иметь дело", - сказала В.Гриб.



"Уверена, что на ближайшем заседании – когда бы оно ни было – мы отклоним постановление Анны Скороход, после чего Дмитрий Разумков сможет передать закон на подпись Президенту. Но если это случится лишь в сентябре, только в августе страна потеряет миллиард гривен за счет высоких тарифов", - резюмировала она.

