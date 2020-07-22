Владимир Зеленский рассказал, как ему удалось спасти заложников в Луцке

Луцкий террорист Максим Кривош во вторник вечером отпустил заложников из автобуса после того, как пообщался с президентом Владимиром Зеленским и тот выполнил его требование. Преступник требовал, чтобы глава государства прорекламировал фильм об издевательствах над животными "Земляне". Когда Зеленский записал видео, вскоре террорист выпустил людей на свободу.

После инцидента видео было удалено, а президент прокомментировал, как проходило его общение с Максимом Кривошем, и почему он действовал именно так, а не иначе.

"Мы договорились о том, что он сделает первый шаг — отпустит нескольких людей. У нас была информация о раненом, и я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Поэтому договорились, что отпустит трех человек, и я после этого запишу видео», - рассказал президент о своем телефонном разговоре с Кривошем.

"30-40 минут и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то ... я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат - все живы. Мы не боремся за рейтингами. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность", - заявил Зеленский.

Зеленский общался со злоумышленником 7-10 минут. Сначала они договорились об освобождение трех заложников - раненого, беременной женщины и ребенка, после чего президент пообещал записать видео, о котором просил Максим Кривош. Как только видеообращение президента появится в соцсети, злоумышленник обещал выпустить всех людей из автобуса. Свое обещание он сдержал.

Ранее сообщалось, какое наказание грозит луцкому террористу, который удерживал в заложниках невинных украинцев и имел при себе оружие.