Кабмин создал новое министерство

Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Возглавил новый орган Олег Уруский. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабмин создал новое министерство
Фото: rubryka.com

Чем займется министерство

Первоочередный приоритет ведомства — оборонная высокотехнологическая отрасль, заявили в правительстве.

Олег Уруский считает, что создание нового министерства позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создать новые рабочие места, увеличить поступления в государственный бюджет, обеспечить развитие регионов.

«Основная задача — налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность», — сказал Уруский перед голосованием.

Что известно о новом министре

  • Ранее Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.
  • Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.
  • В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.
  • С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию «Прогрестех-Украина», которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

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