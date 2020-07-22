Кабмин создал новое министерство
Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Возглавил новый орган Олег Уруский. Об этом
Чем займется министерство
Первоочередный приоритет ведомства — оборонная высокотехнологическая отрасль, заявили в правительстве.
Олег Уруский считает, что создание нового министерства позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создать новые рабочие места, увеличить поступления в государственный бюджет, обеспечить развитие регионов.
«Основная задача — налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность», — сказал Уруский перед голосованием.
Что известно о новом министре
- Ранее Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.
- Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.
- В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.
- С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию «Прогрестех-Украина», которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.