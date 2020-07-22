Кабмин создал новое министерство

Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Возглавил новый орган Олег Уруский. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Чем займется министерство

Первоочередный приоритет ведомства — оборонная высокотехнологическая отрасль, заявили в правительстве.

Олег Уруский считает, что создание нового министерства позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создать новые рабочие места, увеличить поступления в государственный бюджет, обеспечить развитие регионов.

«Основная задача — налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность», — сказал Уруский перед голосованием.

Что известно о новом министре