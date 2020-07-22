Кабмин продлил адаптивный карантин до осени

Кабмин продлил адаптивный карантин до осени

Кабинет министров принял постановление, которым продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа 2020 года. При этом, с 1 августа в стране будет маркироваться уровень угрозы распространения коронавирусной болезни в отдельных зонах.

Об этом KV стало известно по итогам заседания правительства, состоявшегося 22 июля 2020 года.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа с.г. 

При этом, с 1 августа будет определяться уровень эпидемической опасности отдельных зон: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Подробности принятого постановления пока не известны – по состоянию на завершение заседания Кабмина оно не опубликовано на правительственном портале. 

Как информировала KV, ранее Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в 17 июня, путем внесения изменений в ряд актов Кабинета Министров, которыми были установлены карантинные ограничения. Причина – рост выявленных случаев заболевания на COVID-19.

“Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмена карантина и имеем такой результат. Коронавирус никуда не исчез и угрозы от него и для нашей медицинской системы, и для украинской экономики, к сожалению, не стали меньше. Я понимаю, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного средства противостоять распространению вируса. Призываю украинцев не расслабляться и не отрываться от реальности” – заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: Укринформ


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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