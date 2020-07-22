Кабмин продлил адаптивный карантин до осени

Кабинет министров принял постановление, которым продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа 2020 года. При этом, с 1 августа в стране будет маркироваться уровень угрозы распространения коронавирусной болезни в отдельных зонах.

Об этом KV стало известно по итогам заседания правительства, состоявшегося 22 июля 2020 года.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко , Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа с.г.

При этом, с 1 августа будет определяться уровень эпидемической опасности отдельных зон: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Подробности принятого постановления пока не известны – по состоянию на завершение заседания Кабмина оно не опубликовано на правительственном портале.

Как информировала KV , ранее Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в 17 июня, путем внесения изменений в ряд актов Кабинета Министров, которыми были установлены карантинные ограничения. Причина – рост выявленных случаев заболевания на COVID-19.

“Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмена карантина и имеем такой результат. Коронавирус никуда не исчез и угрозы от него и для нашей медицинской системы, и для украинской экономики, к сожалению, не стали меньше. Я понимаю, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного средства противостоять распространению вируса. Призываю украинцев не расслабляться и не отрываться от реальности” – заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.