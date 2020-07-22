Кабмин продлил адаптивный карантин до осени
Кабинет министров принял постановление, которым продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа 2020 года. При этом, с 1 августа в стране будет маркироваться уровень угрозы распространения коронавирусной болезни в отдельных зонах.
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При этом, с 1 августа будет определяться уровень эпидемической опасности отдельных зон: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Подробности принятого постановления пока не известны – по состоянию на завершение заседания Кабмина оно не опубликовано на правительственном портале.
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“Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмена карантина и имеем такой результат. Коронавирус никуда не исчез и угрозы от него и для нашей медицинской системы, и для украинской экономики, к сожалению, не стали меньше. Я понимаю, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного средства противостоять распространению вируса. Призываю украинцев не расслабляться и не отрываться от реальности” – заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.
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