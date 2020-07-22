Луцкий террорист Максим Кривош выпустил заложников и был арестован

Луцкий террорист выпустил заложников и был арестован: какое наказание ему грозит

Луцкий террорист Максим Кривош во вторник вечером, около 22:00, отпустил заложников, которых весь день удерживал в автобусе в центре города. В ходе длительных переговоров силовики заставили злоумышленника сдаться. Мужчину обвиняют в террористическом акте и тюремного наказания ему теперь не избежать.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, що Кривош получит длительный срок, но перед этим ему проведут психиатрическую экспертизу.

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который также общался с террористом, сообщил, что все заложники живы и целы. В автобусе находилось 13 человек. После задержания у террориста было изъято огнестрельное оружие и гранаты.

Луцкий террорист выпустил заложников и был арестован: какое наказание ему грозит

По словам Авакова, злоумышленник сдался сам – вышел из автобуса и лег на землю. Накануне он пообщался с президентом Владимиром Зеленским. Сначала президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников – пожилую женщину, подростка и беременную девушку. Затем – отпустить всех остальных и сдаться.

Террорист требовал, чтобы ряд украинских политиков и общественных деятелей записали видео, в которых назвали бы себя "террористами в законе", а президент должен был прорекламировать фильм об издевательствах над животными "Земляне".

Владимир Зеленский выполнил требования преступника и призвал украинцев посмотреть фильм «Земляне». Через 30-40 минут после того, как президент опубликовал видеообращение, террорист отпустил заложников.

Выяснилось, что он действовал не один. У преступника были сообщники, один из которых уже задержан в Харькове,

Ранее сообщалось, что захвативший заложников Максим Кривош был ранее дважды судим – за разбой, мошенничество и бандитизм, и 10 лет провел в местах лишения свободы, где написал книжку "Философия свободы".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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