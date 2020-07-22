Нардепы одобрили “инвестиционную няню” Зеленского для крупных инвесторов
Верховная Рада (ВР) приняла за основу законопроект о создании “инвестиционного офиса” и господдержке инвесторов с инвестициями не менее 30 млн евро (закон об инвестиционных нянях). Господдержка будет предоставляться в виде налоговых льгот для инвесторов, которые создают более 150 рабочих и платят зарплату рабочим на 15% больше, чем в среднем по региону.
Об этом
“За” законопроект
Законопроект предусматривает закрепление статуса государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
Предполагается, что государственная поддержка предоставляться инвестору в форме налоговых льгот за счет государства, но общий объем господдержки не будет превышать 30% от суммы инвестиций в проект.
Устанавливаются требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться такая поддержка:
размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро;
создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;
срок реализации проекта не должен превышать 5 лет;
проект реализуется в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера).
Вводится институт специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
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