Нардепы одобрили “инвестиционную няню” Зеленского для крупных инвесторов

Верховная Рада (ВР) приняла за основу законопроект о создании “инвестиционного офиса” и господдержке инвесторов с инвестициями не менее 30 млн евро (закон об инвестиционных нянях). Господдержка будет предоставляться в виде налоговых льгот для инвесторов, которые создают более 150 рабочих и платят зарплату рабочим на 15% больше, чем в среднем по региону.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередной сессии ВР, которая состоялось 21 июля 2020 года.

“За” законопроект №3760 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями” в первом чтении проголосовало 244 нардепа. Автором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Законопроект предусматривает закрепление статуса государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Предполагается, что государственная поддержка предоставляться инвестору в форме налоговых льгот за счет государства, но общий объем господдержки не будет превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Устанавливаются требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться такая поддержка:

размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро;

создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

срок реализации проекта не должен превышать 5 лет;

проект реализуется в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера).

Вводится институт специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Как информировала KV , Владимир Зеленский анонсировал открытие Единого инвестиционного офиса для привлечения иностранного капитала в экономику страны. По словам президента, за полтора года этот офис должен будет привлечь в Украину около 8 млрд долларов инвестиций. Откроется офис в конце сентября с.г.