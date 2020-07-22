Рада поддержала в первом чтении законопроект о локализации

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". За проголосовали 248 депутатов, против - 15 , воздержались - 37.



Представляя данный законопроект в зале, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил: "у проекта закона о локализации очень простая цель: чтобы украинское государство, заказывая заграницей локомотивы, вагоны, катера, получало назад на свои заводы от 15% до 30% от этого заказа".



По его словам, этот законопроект "о реиндустриализации нашей страны". "Он обеспечит декларацию об экономический суверенитете. Это исторический документ; украинская промышленность снова станет сильной", - подчеркнул глава экономического комитета.



В свою очередь один из его авторов, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский сообщил, что украинские госзакупки беспрецедентно открыты.



"В ЕС и США проникновение импорта в госзакупках 5-7%, в Украине - почти 40%. У нас эпидемия коронавируса и экономический кризис. В свою очередь, законопроект обеспечит рост ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет, сохранение 250 тыс. рабочих мест и создание 62,5 тыс. новых рабочих мест, а также 8%-ный рост налоговых поступлений", - сказал он.



В завершении своего выступления нардеп процитировал экспрезидента Польши Леха Валенсу: "Бог дал Украине землю, чтобы она могла прокормить всю Европу. Мы должны сказать Украине, что она может давать все зерно для Европы - но не машины. Машины могут производить в Польше". Я призываю всех чаще вспоминать эту позицию. И поддерживать законы, которые позволят производить локомотивы, автобусы и другую технику в Украине. Давать работу украинским гражданам", - констатировал Д.Кисилевский.



В свою очередь нардеп Роксолана Пидласа, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию, заметила, что все фракции и депутатские группы (независимо власть или оппозиция) согласны, что украинскому машиностроению нужна поддержка.



"Предложенная модель поддержки обеспечит конкуренцию украинский компаний и локализаторов продукции. От проекта закона выиграют свыше 600 украинских компаний, около 70 производителей или локализаторов конечной продукции и свыше 550 предприятий производителей комплектующих и материалов. Украинский рынок интересен производителей. Потребность в модернизации за указанными направлениями в госзакупках оценивается в 150 млрд. грн. в ближайшие 5 лет", - подчеркнула она.

