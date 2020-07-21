Рада отклонила закон, позволявший чиновникам прятать имущество у детей

Верховная Рада (ВР) отклонила законопроект, который позволил бы чиновникам больше не декларировать имущество, записанное на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом. Документ после претензий к тексту со стороны юруправления ВР хотели отправить на доработку под повторное второе чтение, но в итоге не хватило голосов и законопроект “провалили”.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередной сессии ВР 21 июля 2020 года.

“За” отправку законопроекта №3355-1 “О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования” на доработку перед повторным вторым чтением проголосовали

Как пояснила с трибуны глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина, ранее комитет подготовил документ ко второму чтению и рекомендовал его принять в целом как закон. Однако “поступили замечания от главного юридического управления (Рады – KV ), и я возьму на себя смелость предложить, чтобы мы могли получить выверенный текст законопроекта вернуть его в комитет на повторное второе чтение”.

Соответственно, спикер Рады Дмитрий Разумков сначала поставил на голосование документ во втором чтении, как положено по Регламенту, попросив депутатов “провалить” его, что и было сделано. А затем пропозиция про возвращение законопроекта в профильный комитет для доработки и вынесения в сессионный зал повторно набрала только 214 голосов из минимально необходимым 226. Таким образом, проект закона был отклонен.

Как информировала KV , законопроект давал возможность не декларировать чиновникам и депутатам имущества, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом.

Инициаторы законопроекта свою позицию объясняли тем, что декларанту после расторжении брака между супругами практически невозможно получить своевременные и достоверные сведения, необходимые для заполнения декларации.

Законопроект распространял обязанность декларирования сведений о несовершеннолетних детях только в случае, когда они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности с субъектом декларирования.

Кроме этого, действие закона “О предотвращении коррупции” (в том числе положения о финансовом контроле) должно было распространяться на лиц, входящих в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, а также хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50 процентов долей принадлежит государству, и должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций прямо или косвенно принадлежит государству.

Также из-под действий антикоррупционного законодательства освобождались бы советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.