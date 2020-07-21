Рада отклонила закон, позволявший чиновникам прятать имущество у детей
Верховная Рада (ВР) отклонила законопроект, который позволил бы чиновникам больше не декларировать имущество, записанное на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом. Документ после претензий к тексту со стороны юруправления ВР хотели отправить на доработку под повторное второе чтение, но в итоге не хватило голосов и законопроект “провалили”.
Об этом
“За” отправку законопроекта
Как пояснила с трибуны глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина, ранее комитет подготовил документ ко второму чтению и рекомендовал его принять в целом как закон. Однако “поступили замечания от главного юридического управления (Рады –
Соответственно, спикер Рады Дмитрий Разумков сначала поставил на голосование документ во втором чтении, как положено по Регламенту, попросив депутатов “провалить” его, что и было сделано. А затем пропозиция про возвращение законопроекта в профильный комитет для доработки и вынесения в сессионный зал повторно набрала только 214 голосов из минимально необходимым 226. Таким образом, проект закона был отклонен.
Как информировала
Инициаторы законопроекта свою позицию объясняли тем, что декларанту после расторжении брака между супругами практически невозможно получить своевременные и достоверные сведения, необходимые для заполнения декларации.
Законопроект распространял обязанность декларирования сведений о несовершеннолетних детях только в случае, когда они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности с субъектом декларирования.
Кроме этого, действие закона “О предотвращении коррупции” (в том числе положения о финансовом контроле) должно было распространяться на лиц, входящих в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, а также хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50 процентов долей принадлежит государству, и должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций прямо или косвенно принадлежит государству.
Также из-под действий антикоррупционного законодательства освобождались бы советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.
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