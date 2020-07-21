Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19

Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19

Депутат Киевсовета (фракция “Единство”), глава постоянной комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский (на фото) заболел COVID-19. Сейчас депутат находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Об этом KV стало известно из сообщения Александра Бродского в Facebook. 

“Друзья, я всегда был и остаюсь открытым и честным с вами. Поэтому делюсь с вами важной новостью – я получил положительный результат теста на COVID-19. Вместо замалчивание этого факта, как это делало и делает большинство политиков и сотрудников Киевсовета, считаю важным сообщить об этом”, – сообщил Александр Бродский. 

По его словам, сейчас он находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо. 

Депутат призвал друзей и коллег, с которыми он контактировал в последнее время, держать ситуацию с самочувствием на контроле. 

Как сообщала KV, лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.

Напомним, периодичность тестирования медиков,  работающих с больными COVID-19, не соответствует требованиям Министерства здравоохранения. Согласно приказу Минздрава, медиков, работающих с больными COVID-19, должны тестировать раз в две недели, но в реальности этого не происходит.

Фото: Facebook-страница Александра Бродского


Сергей Албул, КиевВласть

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