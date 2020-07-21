Депутаты отклонили требования отменить закон об азартных играх

Верховная Рада на заседании 21 июля не поддержала три постановления депутатов, которые требовали отменить решения ВР о принятии закона об игорном бизнесе. Об этом сообщает Экономическая правда.

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Что известно

В то же время сообщается, что в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:

азартных игр в игорных заведениях казино;

азартных игр казино в сети интернет;

букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;

азартных игр в залах игровых автоматов;

азартных игр в покер в сети интернет.

Ранее «Минфин» подробно писал, что предусматривает закон.

Какие правки внесли в закон перед принятием

Депутаты внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении:

вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;

вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша — увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;

расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;

вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;

вернули редакцию термина «безупречная деловая репутация».

Напомним