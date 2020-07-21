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2020-07-21
Депутаты отклонили требования отменить закон об азартных играх
Верховная Рада на заседании 21 июля не поддержала три постановления депутатов, которые требовали отменить решения ВР о принятии закона об игорном бизнесе. Об этом сообщает Экономическая правда.
Фото: lenta.ua
Что известно
В то же время сообщается, что в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет.
Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:
- азартных игр в игорных заведениях казино;
- азартных игр казино в сети интернет;
- букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;
- азартных игр в залах игровых автоматов;
- азартных игр в покер в сети интернет.
Ранее «Минфин» подробно писал, что предусматривает закон.
Какие правки внесли в закон перед принятием
Депутаты внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении:
- вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;
- вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша — увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;
- расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;
- вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;
- вернули редакцию термина «безупречная деловая репутация».
Напомним
- 16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
- Депутаты подали почти 3,5 тысячи поправок к законопроекту, рассматривали их с 3 июня.
- 16 июля Верховная Рада приняла законопроект №2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса. Его поддержали 248 народных депутатов.
- Позже депутаты зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона.