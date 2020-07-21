Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом

Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе, и что сейчас происходит на месте события

Террорист, который захватил автобус с заложниками в Луцке сегодня утром, называет себя Макс Плохой. Настоящее его имя - Максим Степанович Кривош. Родился мужчина в РоSSии. Правоохранители выяснили, что он дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, где написал книгу "Философия преступника".

Совокупный срок отбывания Кривошем наказания составляет около 10 лет. В частности, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области приговорил его отбывать срок согласно ст. 142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

В 2005 году Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес Максиму Кривошу обвинения согласно ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Из официальных источников стало известно, что 45-летний Максим Кривош также принудительно лечился в психиатрической больнице.

Действия злоумышленника будут квалифицированы по статье "терроризм". На данный момент министр МВД Арсен Аваков приехал на переговоры с терорристом, у которого в руках есть оружие и бомбы. На месте ЧП постоянно слышны выстрелы, которые раздаются каждые 10-15 минут. При этом полиция якобы не дает объяснений тому, что происходит.

Ранее мужчина, который держит в заложниках 20 человек, выдвинул свои требования. Он хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали на YouTube заявления, что они - террористы в законе.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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