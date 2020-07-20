Президент представил нового главу Нацбанка

Президент Владимир Зеленский представил Национальному банку нового руководителя - Кирилла Шевченко.

Президент представил нового главу Нацбанка
Президент Владимир Зеленский представил Национальному банку нового руководителя - Кирилла Шевченко и заверил, что поддерживает независимость банковского регулятора.

Мероприятие транслировалось вживую на странице главы государства в фейсбуке.

«Сегодня я рад официально представить вам нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко», - сказал Зеленский.

Он заявил, что поддерживает важность независимости главы НБУ.

В то же время президент подчеркнул, что кроме независимости, у главы Нацбанка еще должны быть три важных качества - профессионализм, мужество и ответственность.

«Убежден, что господин Шевченко - именно такой человек», - отметил Зеленский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп ЮрченкоГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп Юрченко
"Слуга народу" Гурін іде на праймеріз мера Києва"Слуга народу" Гурін іде на праймеріз мера Києва
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУМангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголяСуд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета Людмилы Костенко, отказавшейся проходить освидетельствование на наличие алкоголя
Блок рекламы


Похожие новости
Рада назначила нового главу Национального банкаРада назначила нового главу Национального банка
У Білорусі влаштовують акції на підтримку незареєстрованих кандидатів у президентиУ Білорусі влаштовують акції на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти
Президент Косова постав перед Гаазьким трибуналомПрезидент Косова постав перед Гаазьким трибуналом
Білоруська ЦВК відмовила головному конкурентові Лукашенка в реєстрації кандидатом в президентиБілоруська ЦВК відмовила головному конкурентові Лукашенка в реєстрації кандидатом в президенти
Зустріч президентів України і Білорусі запланована на осіньЗустріч президентів України і Білорусі запланована на осінь
Тимчасова президентка Болівії заразилася коронавірусом
Кабмін призначив нового мовного омбудсменаКабмін призначив нового мовного омбудсмена
Київрада ухвалила звернення до президента щодо політичних переслідуваньКиїврада ухвалила звернення до президента щодо політичних переслідувань
НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв\'язку з адміністративними порушеннямиНАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв\'язку з адміністративними порушеннями
Порошенко в интервью BBC: "Преследования против меня - это месть неопытного президента и "пятой колонны" Кремля"Порошенко в интервью BBC: "Преследования против меня - это месть неопытного президента и "пятой колонны" Кремля"
Последние новости
Подгружаем последние новости