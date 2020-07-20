Президент представил нового главу Нацбанка

Президент Владимир Зеленский представил Национальному банку нового руководителя - Кирилла Шевченко.

Президент Владимир Зеленский представил Национальному банку нового руководителя - Кирилла Шевченко и заверил, что поддерживает независимость банковского регулятора.

Мероприятие транслировалось вживую на странице главы государства в фейсбуке.

«Сегодня я рад официально представить вам нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко», - сказал Зеленский.

Он заявил, что поддерживает важность независимости главы НБУ.

В то же время президент подчеркнул, что кроме независимости, у главы Нацбанка еще должны быть три важных качества - профессионализм, мужество и ответственность.

«Убежден, что господин Шевченко - именно такой человек», - отметил Зеленский.