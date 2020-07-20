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2020-07-20
Президент представил нового главу Нацбанка
Президент Владимир Зеленский представил Национальному банку нового руководителя - Кирилла Шевченко.
Президент Владимир Зеленский представил Национальному банку нового руководителя - Кирилла Шевченко и заверил, что поддерживает независимость банковского регулятора.
Мероприятие транслировалось вживую на странице главы государства в фейсбуке.
«Сегодня я рад официально представить вам нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко», - сказал Зеленский.
Он заявил, что поддерживает важность независимости главы НБУ.
В то же время президент подчеркнул, что кроме независимости, у главы Нацбанка еще должны быть три важных качества - профессионализм, мужество и ответственность.
«Убежден, что господин Шевченко - именно такой человек», - отметил Зеленский.